Le Tchad accuse le Soudan de financer des groupes terroristes pour le déstabiliser

Le Tchad "rejette fermement ces allégations mensongères et rappelle avec force qu'il a toujours œuvré pour la paix au Soudan".



"À l'heure actuelle, le Soudan finance et arme des groupes terroristes opérant dans la sous-région dans le but de déstabiliser le Tchad", réplique le chef de la diplomatie.



Et d'ajouter : "Cette activité subversive, qui perdure, est une source de préoccupation majeure pour le Tchad, qui subit les conséquences de ces actions. C'est bien le Tchad qui doit se plaindre de ces activités déstabilisatrices, et non l'inverse".