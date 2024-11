Le Tchad actif pour la sécurité énergétique lors de la 46ème session de l'APPO

La 46ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) s'est conclue à Yaoundé, marquée par des échanges enrichissants entre ministres et responsables du secteur énergétique africain.



Délégation Tchadienne

La délégation tchadienne, dirigée par Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, a activement participé aux discussions visant à promouvoir la coopération et la sécurité énergétique sur le continent.



Présidence et Participants

La session a été présidée par M. Bruno Jean Richard Itoua, Ministre des Hydrocarbures de la République du Congo et Vice-Président de l’APPO. Les participants comprenaient des ministres et chefs de délégation de 16 pays membres, ainsi que Dr Omar Farouk Ibrahim, Secrétaire Général de l'APPO et Directeur Général de la Société Africaine d'Investissement dans l'Énergie, AElCorp.



Engagement pour la Banque Africaine de l'Énergie

Le Conseil a réaffirmé son engagement envers la Banque Africaine de l'Énergie, qui vise à financer l'industrie énergétique et le développement des infrastructures à travers le continent, en garantissant la sécurité énergétique et le développement durable. Le Conseil s'est réjoui des progrès réalisés pour la mise en place de cette Banque, qui est désormais en vigueur grâce à la signature de l'Accord d'Établissement par le Ghana et le Nigeria.



Appels à l'Action

Tous les pays membres de l’APPO ont été exhortés à s'assurer d'une souscription et d'un paiement rapide de leurs parts allouées dans la Banque. En juillet dernier, le Nigeria avait reçu le droit d'accueillir la Banque Africaine de l'énergie.



Élections et Nominations

Le Conseil a approuvé les rapports d'audit externe des états financiers pour l'exercice 2023 et le programme de travail pour 2025. S.E.M. Bruno Jean Richard Itoua a été élu Président de l'APPO, avec S.E.M. Mamadou Sangafowa-Coulibaly de la Côte d'Ivoire en tant que Vice-Président pour 2025. M. Essé Koumé Bienvenu et M. Moatez Atef ont été nommés respectivement Président et Vice-Président du Conseil Exécutif pour la même année.



Remerciements

Le Conseil a exprimé sa gratitude à S.E.M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun, et au peuple camerounais pour leur hospitalité durant la conférence.





La prochaine session ordinaire du Conseil des Ministres de l’APPO est prévue pour le dernier trimestre de 2025 au Congo, marquant un engagement continu vers le renforcement de la coopération énergétique en Afrique.