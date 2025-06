TCHAD Le Tchad adopte "Tchad Connexion 2030", un Plan National de Développement ambitieux à l’horizon 2030

Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Juin 2025



N’Djamena – Sous la présidence du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le Conseil des ministres a officiellement adopté, le 29 mai 2025, le nouveau Plan National de Développement (PND) du Tchad, baptisé « Tchad Connexion 2030 ». Ce plan stratégique vise à accélérer l’essor économique et social du pays à l’horizon 2030, en révélant tout son potentiel et en consolidant sa position de carrefour stratégique au cœur de l’Afrique.

Une transformation systémique articulée autour de quatre axes majeurs



Décliné en 17 programmes regroupant 268 projets et réformes, Tchad Connexion 2030 ambitionne une mutation en profondeur de l’économie tchadienne autour de quatre grands domaines :



Accélération du développement des infrastructures stratégiques, avec un renforcement de l’offre d’électricité, d’eau potable, du réseau routier et de télécommunications, tout en favorisant la navigabilité fluviale et les corridors internationaux.



Renforcement des politiques sociales, notamment dans l’éducation, la santé, la formation professionnelle, l’emploi des jeunes, l’inclusion sociale et le développement du capital humain.



Diversification économique, par le développement de filières exportatrices dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, les hydrocarbures, les mines et le tourisme, avec une valorisation du label « Made in Chad ».



Amélioration du climat des affaires, à travers la modernisation de la diplomatie économique, la simplification administrative et l’attractivité accrue pour les investisseurs.



Des objectifs ambitieux, un engagement collectif



Tchad Connexion 2030 se fixe des objectifs clairs et chiffrés, parmi lesquels : Passer de 65 % à 80 % le taux de pénétration de la téléphonie ;

Réduire la mortalité maternelle et néonatale de 50 % ;

Fournir de l’eau potable à 11 millions de personnes supplémentaires ;

Doubler la production agricole ;

Porter le taux de scolarisation primaire de 43 % à 80 % ;

Accroître l’espérance de vie de 8 ans ;

Réduire la pauvreté et améliorer l’emploi, notamment par les Partenariats Publics-Privés (PPP) et la décentralisation. Pour atteindre ces objectifs, le plan prévoit de mobiliser 30 milliards USD (environ 18 000 milliards de FCFA) d’investissements, publics et privés, nationaux et internationaux.



Des signaux forts de confiance internationale



Le Tchad a déjà conclu des accords majeurs en lien avec ce plan, notamment :

- La signature d’un pacte énergétique national le 29 janvier 2025 à Dar es-Salaam avec la Banque mondiale et la BAD ;

- Un accord préliminaire le 22 mai 2025 avec le Fonds Monétaire International (FMI) pour un financement de 630 millions USD, destiné à accompagner un programme de réformes.



Ces engagements témoignent de l’intérêt renouvelé des institutions internationales pour le Tchad.



Un appel à l’unité nationale lancé par le Chef de l’État



Dans un message fort, le président Mahamat Idriss Deby Itno a appelé à une mobilisation collective de tous les acteurs de la nation :



« Ensemble, nous avons l’opportunité de bâtir un Tchad prospère, inclusif et résilient, prêt à relever les défis du XXIe siècle. Le Tchad de demain se prépare aujourd’hui ! »



Le Chef de l’État a exprimé sa vision d’un Tchad ambitieux, solidaire et ouvert sur le monde, où chaque Tchadien et chaque Tchadienne contribuera à bâtir une terre d’avenir, de paix, de progrès et d’audace.



Tchad Connexion 2030 : bâtissons ensemble l’avenir



