Le Tchad adopte une stratégie pour contrecarrer la pénurie de carburant

Pour pallier cette situation, la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) a pris des mesures pour approvisionner le pays en carburant, en achetant du carburant sur le marché international et en le faisant acheminer via le port de Limbe par son partenaire la SONARA.



Depuis le 6 avril, soit il y a 34 jours, la SHT a chargé 672 camions, dont 406 de Super et 266 de gasoil. Au total, 528 camions ont été réceptionnés, soit 333 camions de Super et 195 camions de gasoil. 144 camions sont actuellement en route entre Limbé et Koutere, dont 71 camions de Gasoil et 73 camions de Super.



De nombreux acteurs sont impliqués dans ce processus, dont la SHT, les banques BCC, CBT et UBA, les fournisseurs/traders, l'agent de fret maritime, la SONARA (stockage et passage), la douane camerounaise, le transit camerounais, les services de frets routiers camerounais, la sécurité militaire d'escorte, le transport et la logistique, la douane tchadienne, le transit tchadien, l'ARSAT et les marketeurs.