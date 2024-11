Le Tchad améliore la sécurité routière : de nouvelles règles pour les poids lourds

Dans le but d'améliorer la fluidité du trafic et de renforcer la sécurité routière, le ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale a lancé une importante campagne de sensibilisation à l'intention des transporteurs routiers. Cette initiative vise à réguler les horaires de circulation des poids lourds dans les grandes agglomérations du pays.





À compter du 6 novembre 2024, les gros porteurs ne sont plus autorisés à circuler dans les grandes villes entre 6 heures du matin et 23 heures. Cette mesure, qui s'applique notamment à N'Djaména, vise à réduire les embouteillages, limiter les accidents de la route et préserver l'état des infrastructures routières.





Une collaboration fructueuse



Pour assurer le succès de cette campagne, le ministère s'est associé aux forces de l'ordre, aux autorités municipales et aux syndicats de transporteurs. Des séances d'information ont été organisées dans plusieurs gares routières de la capitale pour sensibiliser les chauffeurs aux enjeux de cette nouvelle réglementation.



Les avantages de cette mesure



La diminution du trafic de poids lourds aux heures de pointe devrait contribuer à réduire le nombre d'accidents de la route. Protection des infrastructures: En allégeant le trafic, cette mesure permettra de préserver les routes et les ponts, et de prolonger leur durée de vie.

Un engagement partagé



Les transporteurs, conscients des enjeux, se sont montrés réceptifs à cette initiative. Ils se sont engagés à respecter les nouvelles règles et à sensibiliser leurs collègues.