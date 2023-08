Le Tchad appelle à une action urgente pour la paix au Soudan

Ndjamena, la capitale tchadienne a accueilli ce lundi 7 aout 2023 la première réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins, convoquée par le Tchad. Cette rencontre a rassemblé plusieurs ambassadeurs, dont ceux du Soudan du Sud, de l'Égypte et de l'Éthiopie, pour aborder des questions cruciales telles que la situation migratoire, l'aide humanitaire et la crise soudanaise.



Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Mahamat Saleh Annadif, a chaleureusement accueilli les délégations présentes. Il a rappelé les conséquences désastreuses du conflit au Soudan depuis la dernière réunion le 13 juillet 2023, avec de nombreux morts, blessés et destructions de bâtiments, y compris des infrastructures hospitalières et scolaires. La situation actuelle au Soudan représente un risque élevé de guerre civile.



Face à l'urgence de la situation, le Tchad a convoqué cette réunion d'urgence dans l'objectif de préserver la paix, d'instaurer un cessez-le-feu et de promouvoir le dialogue pour rétablir la stabilité au Soudan.



Le ministre des Affaires étrangères a salué les pays qui ont déjà pris des mesures pour tenter de résoudre la crise et a souligné l'importance de créer une mission et une feuille de route, conformément aux directives du chef de l'État. Il a appelé à des efforts inlassables de la communauté internationale pour faciliter un cadre de négociation entre les parties antagonistes afin de parvenir à une paix durable.



La crise au Soudan a entraîné un afflux massif de réfugiés vers les pays voisins, notamment le Tchad, qui a accueilli 250 000 réfugiés en un mois, portant le total à 600 000 réfugiés. Le ministre des Affaires étrangères Mahamat Saleh Annadif a exhorté les parties antagonistes à respecter les droits de l'homme et les principes de non-ingérence.



Le ministre a également exprimé sa gratitude envers les organisations internationales pour leur implication dans la résolution de la crise. Il a souligné que cette réunion ouvrira la voie à des solutions concrètes pour les pays voisins, favorisant ainsi la stabilité et la paix dans la région.