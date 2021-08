Le Tchad au Championnat FIBA U16 : "Jouez comme des guerriers" (président CMT)

Les joueurs U16 du Tchad affronteront samedi en demi-finale le Mali qui passe en tête du classement, tandis que l'Égypte fera face à l'Algérie. À la veille de cette importante rencontre, le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a transmis à tous les membres de l'équipe ses "ardents encouragements".



"Jouez comme des guerriers pour franchir cette étape qui vous ouvrira une voie royale pour la victoire ultime. Bonne chance à notre équipe", a déclaré le président du CMT. Des encouragements qui vont galvaniser la sélection tchadienne des U16.



Les joueurs du Tchad ont affronté ce vendredi l'équipe du Mali pour le Championnat d'Afrique FIBA U16. Ils se sont inclinés sur le score de 61-90. Les deux équipes vont à nouveau se retrouver demain après-midi pour la demi-finale.



À ce stade de la compétition, le Mali est la meilleure équipe avec 6 matchs et 6 victoires.



Jeudi, le Tchad a affronté l'Algérie et s'est incliné sur le score de 52-49 au terme d'un match serré. La veille, le Tchad s'est imposé avec une victoire face à l'Ouganda (72-49), au lendemain d'une défaite face à l'Égypte (76-49). Au total, les jeunes SAO masculins ont enregistré trois victoires après avoir vaincu la Côte d'Ivoire (59-46) et le Gabon (70-56). Ils affronteront vendredi le Mali.



La 7ème édition du FIBA U16 African Championship se déroule du 6 au 15 août 2021 et servira d’éliminatoires pour le Championnat du Monde U17 FIBA 2022. Le vainqueur et le finaliste valideront leurs billets pour la compétition pour la Coupe du Monde de l’an prochain.