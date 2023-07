Le Tchad bénéficie d'un projet de renforcement du système de santé soutenu par le PNUD et la BID

Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné que ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre effective de la politique nationale de santé. Son objectif est de garantir à la population un accès universel à des soins de santé de qualité, intégrés et centrés sur la personne, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays d'ici 2030. Le projet vise à renforcer les plateaux techniques des structures de soins de santé de base, à former le personnel médical et les techniciens de maintenance, et à équiper différents établissements de santé à travers le pays.



Dr Abdelmadjid Abderahim a souligné que ce projet est opportun et contribuera à la mise en œuvre des recommandations issues du Dialogue National Inclusif et Souverain. Il a appelé tous les acteurs impliqués à s'approprier pleinement la mise en œuvre du projet. Il a également souligné que ce projet intervient à un moment où le système de santé est confronté à une crise sans précédent, en raison de l'afflux de réfugiés et de retournés en provenance du Soudan, suite au conflit armé qui sévit dans ce pays. Le soutien des pays amis est essentiel pour faire face à cette situation.



Ce projet de renforcement du système de santé apportera des améliorations vitales à l'offre de soins de santé au Tchad et contribuera à relever les défis actuels du système de santé. Il est le fruit d'une collaboration internationale et démontre l'engagement des parties prenantes à améliorer la santé et le bien-être de la population tchadienne.