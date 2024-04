Le Tchad célèbre l'élection d'Hindou Oumarou Ibrahim à la présidence du Forum des Nations Unies sur les questions autochtones

L'élection de Mme Ibrahim est une reconnaissance internationale du leadership et de l'engagement du Tchad dans la promotion des droits des peuples autochtones. Mme Ibrahim, membre de la communauté peule Mbororo du Tchad, est une défenseure infatigable des droits des femmes et des peuples autochtones. Elle a une longue expérience de plaidoyer et de sensibilisation aux questions autochtones, tant au niveau national qu'international.



Dans son discours d'acceptation, Mme Ibrahim a réaffirmé son engagement à travailler pour les droits des peuples autochtones dans le monde entier. Elle a notamment appelé à un accès plus équitable à l'éducation, à la santé et aux services sociaux pour les peuples autochtones. Elle a également plaidé pour une plus grande participation des peuples autochtones à la prise de décision.



L'élection de Mme Ibrahim est un honneur pour le Tchad et un symbole de l'espoir pour les peuples autochtones du monde entier. Son leadership et son expérience seront des atouts précieux pour le Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones.



Le Tchad félicite Mme Ibrahim pour son élection et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.