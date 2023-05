Le Tchad cherche à renforcer son secteur des assurances : lancement d'un atelier de travail

L'objectif de cette initiative est de sensibiliser le public à l'importance du secteur des assurances pour l'économie nationale et de discuter des tendances et défis du secteur au Tchad. Cet atelier, placé sous le thème "Promotion du secteur des assurances au Tchad", vise à permettre aux participants de dégager les points clés pour l'amélioration du secteur.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et des Comptes Publics, représentant le ministre, a salué l'initiative de la Direction Générale des Assurances et a encouragé les participants à travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés. Il a également rappelé que cet atelier n'était pas simplement une rencontre, mais plutôt des états généraux des assurances du pays, et a exhorté les participants à identifier les principaux obstacles à la croissance du secteur.



Le secrétaire général a souligné que le Tchad occupait le deuxième rang le plus bas sur 14 pays membres de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances, avec un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de Fcfa, tandis que le pays qui se classait en tête de la liste avait un chiffre d'affaires d'environ 36 milliards de Fcfa. Il a appelé les travailleurs du secteur des assurances à redoubler d'efforts pour améliorer les produits et services proposés par le secteur. Enfin, il a encouragé les participants à formuler des recommandations solides et précises à l'issue de l'atelier, afin de les transmettre aux parties prenantes concernées.



Après le lancement, les travaux se sont déroulés à Bakara, où les participants vont travailler sérieusement pendant 4 jours.