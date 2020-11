Le Tchad commémore la Journée internationale des droits de l'enfant

La fédération du Mouvement panafricain des leaders a commémoré ce samedi la Journée internationale des droits de l'enfant à Pala, dans le Mayo Kebbi Ouest. Les manifestations festives se sont déroulées au Centre Culturel Nicodème (CCN) de Pala autour du thème : "Investissons dans l'éducation de nos enfants".



Selon le président du Mouvement panafricain des leaders, Souleymane Yaya, il est important d'améliorer les conditions de vie des enfants. Car beaucoup d'enfants sont menacés et abandonnés par les parents pour des questions de scolarisation et de santé.



Selon lui, après 31 ans passés, les conventions et lois au profit des enfants sont signées mais beaucoup d'enfants ne profitent pas pleinement de leur enfance. Un rappel au gouvernement et aux parents de respecter les droits des enfants, même pendant ce temps de Covid-19, est lancé par Souleymane Yaya.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest Hassan Saline pour sa part, dit qu'il faut réinventer un avenir meilleur pour les enfants car chaque enfant a droit à un soutien pour vivre son rêve, dans l'optique de participer à l'émergence du pays.



En ce 20 novembre, le gouverneur Hassan Saline n'est pas passé par quatre chemins pour attirer l'attention des personnes qui foulent au pied les droits des enfants en les exploitants abusivement, tout en négligeant leur scolarisation et leur santé.



La cérémonie a été ponctuée des démonstrations des enfants à travers des sketchs, poèmes, récitations et chants.



Les écoles qui ont marqué leur présence à cette cérémonie sont celles de la maternelle, des complexes Bilingue Albachair de Pala, Lavoisier et Élie Tao Baido.