Le Tchad condamne fermement l’attaque terroriste au Burkina Faso

Le ministère tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des tchadiens de l’étranger a condamné mardi avec fermeté l’attaque terroriste perpétrée contre un détachement de la gendarmerie d’Inata au Burkina Faso ayant causé au moins 32 morts et 04 blessés civils, le 14 novembre 2021.



En cette circonstance douloureuse, le Tchad présente ses condoléances les plus attristées au Gouvernement et au peuple burkinabé, ainsi qu’aux familles des soldats et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger de la République du Tchad exprime sa solidarité avec le Gouvernement burkinabé en cette circonstance douloureuse.