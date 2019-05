Le Tchad condamne les attaques de drones armés en Arabie Saoudite

Le porte-parole du ministère tchadien des Affaires étrangères, Béchir Issa Hamidi, a condamné ce jeudi 16 mai, les attaques criminelles avec des drones armés contre les installations des stations de pompage de la compagnie pétrolière ARAMCO dans la province de Riyad, en Arabie Saoudite, ayant causé des dégâts matériels importants.



Des installations pétrolières ont été la cible d'attaques de drones, mardi 14 mai, en Arabie saoudite. Une opération revendiquée depuis le Yémen par les rebelles houthis, auxquels s'oppose l'Arabie saoudite.



« Le ministère des Affaires étrangères du Tchad exprime sa vive préoccupation devant les multiplications des attaques terroristes et actes de sabotage dans le Golfe qui portent gravement atteinte à la sécurité et à la stabilité dans la région », souligne le communiqué.



Le Tchad appelle la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour rétablir la paix, la stabilité et la sécurité au Yémen.