Le Tchad consolide son parc énergétique avec le déploiement de centrales solaires photovoltaïques

Un partenariat stratégique pour l'électrification du Tchad



Ce partenariat entre le Tchad et Convalt Energy marque une nouvelle étape dans la politique énergétique du pays. Les centrales solaires, d'une capacité de 3 MWc chacune, couplées à des systèmes de stockage par batterie, permettront d'améliorer la qualité et la fiabilité de l'alimentation électrique dans les villes de Laï, Bongor et Moundou.





Les avantages de ce projet



Ce projet présente de nombreux avantages pour le Tchad :



Amélioration de l'accès à l'électricité: Les nouvelles centrales solaires contribueront à étendre le réseau électrique et à améliorer la qualité de l'alimentation en électricité dans les zones desservies.

Diversification du mix énergétique: En misant sur l'énergie solaire, le Tchad réduit sa dépendance aux énergies fossiles et contribue à la lutte contre le changement climatique.

Création d'emplois: La construction et l'exploitation des centrales solaires généreront de nouveaux emplois et contribueront au développement économique local.

Réduction des coûts de production d'électricité: À terme, le recours aux énergies renouvelables permettra de réduire les coûts de production d'électricité et de rendre l'énergie plus accessible à la population.

Les prochaines étapes



La signature de ce protocole d'accord marque le lancement d'un processus long et complexe. Les prochaines étapes consisteront à finaliser les études techniques, à obtenir les autorisations nécessaires et à lancer les travaux de construction. Le gouvernement tchadien, en collaboration avec Convalt Energy, s'engage à mettre en œuvre ce projet dans les meilleurs délais.







Le partenariat entre le Tchad et Convalt Energy est une excellente nouvelle pour le pays. En investissant dans les énergies renouvelables, le Tchad pose les fondations d'un avenir énergétique plus durable et plus résilient. Ce projet est un exemple concret de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre des politiques ambitieuses en matière de développement durable.