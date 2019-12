"Le Tchad, contrairement aux clichés, est un pays stable et toujours en progrès", ministre Justice

Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimet Arabi a clôturé ce vendredi à N'Djamena, le 34ème congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune.



Djimet Arabi s'est félicité de l'organisation de l'évènement au Tchad et a déclaré que "c'est aussi la preuve que le Tchad, contrairement aux clichés et images négatives qui circulent ici et là, est un pays stable, accueillant et toujours en progrès."



Selon lui, "bon nombre de pays sont confrontés à l'équation du respect du droit et des droits dans un contexte de gestion de péril sécuritaire multiforme."



"Le président de la République me charge de vous réitérer tout son soutien dans l'accomplissement de votre mission. Eu égard à votre position au sein de la société et de l'appareil judiciaire, il vous est demandé de faire preuve de professionnalisme, d'agir dans l'intérêt général, en accord avec votre code d'éthique et de déontologie. L'Etat vous garantit la liberté d'exercice de votre profession", a déclaré Djimet Arabi.



"Défenseurs tous azimuts des faibles, des opprimés et même des oppresseurs, souvent redoutés, parfois chéris par les justiciables, l'avocat constitue un ingrédient indispensable et assure l'équité de toute procédure judiciaire", a-t-il ajouté.



Une synthèse des travaux et différentes motions ont été exprimées par les participants, marquant la fin de trois jours de conclaves.