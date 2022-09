"Le Tchad d’abord" se dit satisfait des travaux du dialogue et appelle les réfractaires à la raison

La plateforme « Le Tchad d'abord » a fait un point de presse ce 18 septembre relatif au déroulement des travaux du dialogue national inclusif et souverain.



Selon Ngolsou Pierre, porte-parole de la plateforme, souligne que ce dialogue national à été rendu possible grâce à la volonté du président du Conseil militaire de transition (CMT), qui l'avait annoncé lors de sa toute première déclaration, après la mise en place du CMT.



Cette messe se déroule dans le calme, après la mise en place, par consensus, d'un présidium, tandis que les débats sont à la hauteur des attentes, estime la plateforme. Elle salue la participation massive de tous les filles et fils, venant de l'extérieur et de l'intérieur du pays.



La plateforme déplore l'absence de certains compatriotes qui, jusqu'à ce jour, hésitent à se joindre aux autres pour discuter de l'avenir de la nation.



La plateforme lance un appel aux compatriotes conviés a cette rencontre historique, afin de se joindre aux autres pour apporter leurs contributions aux débats qui se déroulent actuellement.



« Le Tchad d’abord » dit espérer qu'avant la fin du dialogue, les compatriotes qui trainent encore les pas viendront s'associer aux autres pour une clôture historique des travaux.