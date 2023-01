Le Tchad dépêche son ministre des Armées au Burkina Faso

Cette visite intervient quelques jours après la décision du Burkina Faso de demander le départ des troupes françaises présentes sur son sol. Le Tchad, qui abrite une base militaire française, est considéré comme l'épicentre de la force française au Sahel contre le terrorisme. Il est donc crucial pour les autorités tchadiennes de maintenir une collaboration étroite avec les pays de la sous-région.



Il est à noter que le Tchad est engagé dans une lutte contre les groupes terroristes tels que Boko Haram et le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM) qui menacent la stabilité de la région. Le pays est également impliqué dans la Force conjointe du G5 Sahel, une force régionale créée pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.



La rencontre entre le Président de la Transition et le Ministre de la Défense mettra probablement l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération entre le Tchad et ses partenaires pour faire face aux défis de sécurité auxquels est confrontée la région.