"Le Tchad des Lacs" : des chercheurs restituent leurs travaux à l'Université d'Ati

L'Université des sciences et de technologie d'Ati (USTAT) a abrité ce vendredi matin la restitution des travaux des chercheurs français et tchadiens sur un ouvrage intitulé : "Le Tchad des Lacs".



La mission du professeur Christine Raimond de l'université de Paris 1 a présenté aux autorités administratives, civiles, aux responsables de l'Université des sciences et de technologie d'Ati et aux étudiants l'ouvrage pluridisciplinaire qui met en relief les travaux scientifiques menés sur le Lac Fitri.



Après une brève présentation de son institution, le secrétaire général de l'Université des sciences et de technologie d'Ati, Dr. Hamid Zagalo a souhaité un bon séjour à l'équipe des chercheurs. Elle est composée du directeur de recherche scientifique, Dr. Zakinet Dangnet, de Christine Raimond de l'Université de Paris 1, de Florence Sylvestre de l'Université de Marseille, de Sylvestre Lamourette de l'ambassade de France au Tchad, de Clarisse Nekoul Manga du Centre national pour la recherche et le développement, et de Yacoub Abdallah Mansour, chercheur doctoral de l'Université de Marseille.



Dr. Christine Raimond a indiqué que cette présentation sur l'ouvrage "Le Tchad des Lacs" reflète l'environnement du projet. "Ce travail est le fruit du labeur de toute l'équipe des chercheurs", a-t-elle souligné.



Un film de 25 minutes a été réalisé sur les activités agricoles, pastorales et de pêches générées grâce aux ressources du Lac Fitri. Ce sont les principales activités des populations.



Des séries de questions sur le thème ont mis un terme à cette rencontre.