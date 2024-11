Le Tchad dote ses élèves de CP1 et CP2 de nouveaux manuels scolaires

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le domaine de l'éducation au Tchad. En effet, le ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, en partenariat avec l'UNICEF et grâce au financement du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE), a lancé une vaste campagne de distribution de manuels scolaires.





Cette opération vise à équiper les élèves des cours préparatoires 1 et 2 (CP1 et CP2) de l'ensemble du territoire national en manuels de lecture et de calcul. Plus de deux millions d'exemplaires ont été imprimés et sont en cours de distribution dans les écoles.





Une initiative saluée



Cette initiative est saluée par les acteurs de l'éducation qui y voient une avancée majeure pour améliorer la qualité de l'enseignement. En effet, le manque de manuels scolaires est depuis longtemps un problème récurrent dans les écoles tchadiennes, affectant ainsi les performances des élèves.





Les objectifs de cette distribution



Améliorer les apprentissages : En dotant les élèves de manuels adaptés à leur niveau, cette initiative vise à favoriser l'acquisition des bases de la lecture et du calcul.

Réduire les inégalités : La distribution de manuels scolaires sur l'ensemble du territoire national contribue à réduire les inégalités d'accès à l'éducation entre les différentes régions du pays.

Soutenir les enseignants : Les manuels scolaires fournissent aux enseignants des outils pédagogiques précieux pour mener à bien leurs cours.

Un partenariat fructueux



Le partenariat entre le ministère de l'Éducation, l'UNICEF et le GPE est essentiel à la réussite de cette opération. Cette collaboration démontre la volonté commune d'améliorer le système éducatif tchadien.





Les défis à relever



Si cette distribution de manuels est une étape importante, de nombreux défis restent à relever pour améliorer durablement le système éducatif tchadien. Parmi ces défis, on peut citer la formation des enseignants, l'entretien des infrastructures scolaires et la lutte contre le décrochage scolaire.