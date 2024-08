Le Tchad engage le projet P2RS pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Ce vendredi 2 août 2024, une cérémonie de lancement officiel du Programme Régional de Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) a eu lieu à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, en présence de quelques personnalités de marque.



Le P2RS, qui vise à améliorer les conditions de vie, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Sahel, est une initiative de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Comité Permanent Inter-États de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Ce programme engage des actions destinées à renforcer la résilience, couvrant ainsi 9 pays membres du CILSS : le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo, pour une durée de 5 ans.



Pour le Tchad, ce projet interviendra dans 50 villages répartis dans 10 communes de trois provinces : le Kanem, le Barh El-Gazel et le Hadjer-Lamis.



Il touchera environ 146 126 bénéficiaires directs, dont 60% de femmes, et environ 876 756 bénéficiaires indirects, incluant notamment les populations vulnérables, les agriculteurs, les éleveurs, les agro-pasteurs, les déplacés, les réfugiés et les pêcheurs artisanaux, ainsi que les femmes et les jeunes.



Dans son mot introductif, le Coordonnateur National du projet, M. Ahmat Hassan Moussa, a estimé qu'à l'issue de ce projet, les résultats attendus sont, entre autres : une bonne connaissance des activités du projet et des modalités pratiques, une visibilité accrue du projet, et une bonne formulation de recommandations pour une meilleure mise en œuvre du projet.



Le Représentant pays de la BAD, M. Claude N'Kodia, a indiqué qu'à travers son potentiel, le secteur agricole représente une opportunité pour la transformation culturelle de l'économie tchadienne. C'est pourquoi la promotion des investissements dans l'échelle des valeurs constitue une priorité pour le gouvernement.



Officiant la cérémonie de lancement officiel, le Ministre de la Production et de l'Industrialisation Agricole, M. Keda Ballah, a souligné que le gouvernement s'engage à appuyer la mise en œuvre de ce programme et à apporter toutes les facilités nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.



Il convient de signaler que pour le Tchad, le coût du P2-P2RS est estimé à 32,437 milliards de FCFA, financé à 93% par un don FAD de 30,154 milliards de FCFA, et 5% par le gouvernement tchadien, soit 1,509 milliard de FCFA.