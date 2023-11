Le Tchad est le pays qui a subi les plus lourdes pertes parmi contributeur de troupes au sein de la Minusma avec 82 soldats tchadiens tués au Mali (ONU)

« Le Tchad est le pays qui a subi les plus lourdes pertes parmi contributeur de troupes au sein de la Minusma », la Mission de l’ONU au Mali, a relevé le 17 novembre 2023, l’ONU en rendant un vibrant hommage à l’armée nationale tchadienne.



Le Tchad « a vu 82 de ses soldats émérites perdre la vie dans l’exercice de leur devoir », ont souligné les Nations Unies.



« Le sacrifice ultime de ces soldats est incarné par des figures héroïques telles que le capitaine Abdelrazakh Hamit Bahar, commandant adjoint du bataillon des forces spéciales, à qui, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a décerné le 26 mai 2022 à titre posthume, la « médaille Capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel ». Il avait été tué au cours d’une attaque terroriste à Aguelhok en avril 2021, alors qu’il défendait le camp pour protéger la vie de ses collègues et éviter toute victime civile », a précisé l’ONU.



« Les convois logistiques et de ravitaillement escortés par les soldats tchadiens essuyaient eux aussi régulièrement des attaques impliquant l’usage d’engins explosifs improvisés (EEI). Au cours des cinq dernières années, 98 mines ont été recensées dans les localités de Tessalit et Aguelhok. Un sacrifice salué par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali El-Ghassim WANE au cours d’une cérémonie d’adieu à des Casques bleus tchadiens morts à la suite de l’explosion d’un engin explosif en octobre 2022 », a rappelé l’ONU.



« De tous les pays contribuant à la Minusma, le Tchad est celui qui a essuyé les pertes les plus élevées. Mais jamais, la détermination de ses soldats n’en a été ébranlée ; jamais l’engagement de ses autorités en faveur de la stabilité régionale n’a été entamée ».



Et « pour leur engagement indéfectible au service de la paix au Mali, nous disons à ces femmes et ces hommes « choukrane » (merci en arabe, l’une des langues les plus parlées au Tchad) », conclut l’ONU.