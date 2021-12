Le Tchad et Israël veulent "raffermir davantage la coopération bilatérale"

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a eu un entretien téléphonique ce 30 décembre avec Isaac Herzog, président d'Israël.



Les deux hommes se sont félicités de l'excellence des relations qui lient les deux pays. Ils se sont convenus de raffermir davantage la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la diplomatie, l'économie, l'agriculture et la lutte contre le terrorisme.



Le 24 juillet 2021, le PCMT a reçu une délégation israélienne à la Présidence. Les membres de la délégation officielle israélienne ont exprimé leur compassion suite au décès du Maréchal du Tchad et ont échangé sur le processus de la transition en cours.



Israël a réitéré sa volonté d’appuyer le processus de transition au Tchad. Les deux parties ont affiché également leur volonté commune de renforcer les relations d’amitié et de coopération bilatérale conformément au protocole d’accord rétablissant les relations diplomatiques entre la République du Tchad et l’Etat Hébreu, signé le 20 janvier 2019 à N’Djamena.