Le Tchad et l'AUDA-NEPAD renforcent leur coopération pour le développement du pays

Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques de coopération, notamment l'accès à une énergie fiable et abordable est crucial pour le développement du Tchad. L'AUDA-NEPAD soutiendra le pays dans ses efforts pour développer ses ressources énergétiques et améliorer son infrastructure énergétique.



Un réseau de transport efficace est essentiel pour le commerce et la croissance économique. L'AUDA-NEPAD aidera le Tchad à développer ses infrastructures de transport, notamment ses routes, ses chemins de fer et ses ports.



L'accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental pour tous les citoyens. L'AUDA-NEPAD collaborera avec le Tchad pour mobiliser des ressources financières et renforcer son système de santé.



Le développement des compétences et des qualifications de la main-d'œuvre tchadienne est essentiel pour la croissance économique du pays. L'AUDA-NEPAD appuiera le Tchad dans ses efforts de formation et d'éducation.



La diversification de l'économie tchadienne est essentielle pour une croissance durable et inclusive. L'AUDA-NEPAD aidera le Tchad à développer son secteur industriel et à créer des emplois.



Les deux parties ont également examiné la possibilité d'accélérer la création d'un bureau de l'AUDA-NEPAD au Tchad. Cette présence permanente de l'AUDA-NEPAD dans le pays permettra de soutenir de manière plus efficace la mise en œuvre des projets de développement et de renforcer la collaboration entre les deux parties.



Cette collaboration renforcée entre le Tchad et l'AUDA-NEPAD est un signe fort de l'engagement des deux parties à travailler ensemble pour le développement durable et inclusif du pays. L'appui de l'AUDA-NEPAD sera précieux pour le Tchad dans sa quête pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et pour créer un avenir meilleur pour tous ses citoyens.



Le chef de la diplomatie tchadienne s'est félicité de cette rencontre et a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts pour renforcer les partenariats stratégiques avec l'AUDA-NEPAD. Il a également exprimé sa gratitude à l'AUDA-NEPAD pour son soutien continu au développement du Tchad.