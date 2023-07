Le Tchad et l’UE discutent du rétablissement de leur dialogue politique

Cette réunion a été l'occasion de discuter de plusieurs sujets clés, notamment le rétablissement du dialogue politique entre le Tchad et l'Union Européenne, la gestion globale du G5 Sahel et le soutien franc de l'Union Européenne à la transition en cours au Tchad.



L'Union Européenne s'est engagée à accompagner le Tchad dans ses efforts de consolidation démocratique, de réforme institutionnelle et de développement économique.



Début mai, Africa Intelligence a révélé que l'Union européenne a suspendu une aide militaire de 10 millions d'euros pour les Forces armées tchadiennes en raison de tensions entre N'Djamena et Berlin.



Le Comité politique et de sécurité de l'UE a décidé de suspendre un plan d'aide militaire en faveur des FAT, qui s'élevait à près de 10 millions d'euros via la Facilité européenne de paix. Cette suspension est intervenue après l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne à N'Djamena et l'expulsion de l'ambassadrice tchadienne de Berlin.



Les autorités de transition du Tchad ont qualifié l'attitude de l'ambassadeur allemand de "discourtoise" et de "non-respect des usages diplomatiques".