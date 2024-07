Le Tchad et l'UNFPA réaffirment leur engagement à promouvoir la santé reproductive, l'égalité des genres et le bien-être au Tchad

Cette rencontre a permis aux deux personnalités de passer en revue les initiatives et programmes en cours, mis en œuvre en collaboration entre le Tchad et l'UNFPA, en vue de promouvoir la santé reproductive, l'égalité des genres et le bien-être des populations tchadiennes.



Les discussions ont porté sur des thématiques clés telles que l'accès à la santé reproductive et aux services de planification familiale pour toutes les femmes et les filles tchadiennes, y compris les plus vulnérables.



La lutte contre les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines afin de protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles.



La promotion de l'autonomisation des femmes et des filles à travers l'éducation, la formation et l'accès à des opportunités économiques.



Le renforcement des systèmes de protection sociale pour garantir l'accès aux services essentiels, notamment pour les réfugiés et les populations déplacées.



Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur collaboration étroite et fructueuse pour relever les défis auxquels le Tchad est confronté, en particulier en ce qui concerne la santé reproductive, l'égalité des genres et le bien-être des populations. L'UNFPA a réitéré son soutien continu aux efforts du gouvernement tchadien dans ces domaines essentiels.



La rencontre a également permis de souligner l'importance de la coopération entre le Tchad et l'UNFPA pour répondre aux besoins spécifiques des réfugiés accueillis sur le territoire tchadien. Les efforts conjoints visent à garantir l'accès des réfugiés à la santé reproductive, à l'éducation, à la protection et à d'autres services essentiels, contribuant ainsi à leur bien-être et à leur intégration dans les communautés hôtes.



Cette rencontre entre le Ministre d'État Abderaman Koulamallah et la Représentante Résidente de l'UNFPA, Madame Yewande Osarhienne Odi, illustre le partenariat solide et dynamique entre le Tchad et l'UNFPA. Les deux parties sont déterminées à poursuivre leur collaboration pour promouvoir la santé reproductive, l'égalité des genres et le bien-être pour tous au Tchad, en s'attaquant aux défis de manière inclusive et durable, en particulier pour les femmes, les filles et les populations vulnérables.