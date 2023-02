TCHAD

Le Tchad et l'Union Européenne s'unissent pour lutter contre l'analphabétisme dans les zones rurales

Alwihda Info | Par Hibe Ouadjouli Evarist - 8 Février 2023

Le gouvernement tchadien et l'Union Européenne ont signé le 8 février 2023, une convention visant à combattre l'analphabétisme et à renforcer la scolarisation des jeunes filles et des enfants non scolarisés dans les zones rurales périphériques. La cérémonie de signature a eu lieu en présence du Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Moussa Kadam.