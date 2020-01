Le Tchad et la Chine se penchent sur leur coopération militaire

Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, général de corps d'armées Mahamat Abali Salah, a reçu vendredi à N'Djamena, une délégation conduite par l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin.



L'entretien qui a porté sur les relations bilatérales et la coopération militaire entre la Chine et le Tchad, a eu lieu en présence de collaborateurs du ministre : le conseiller à la sécurité, le contrôleur général de police Sirandi Antoine et du directeur de la coopération militaire, général de brigade Ousmane Djouma.



"Entre le Tchad et la Chine, on a une coopération très réussie dans le domaine militaire et civil. A part des projets économiques et socio-culturels, il existe une coopération très réussie, très fructueuse", a indiqué l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin.



Selon lui, "le Tchad est un pays qui est très important, qui joue une rôle très important dans la région pour la sécurité et la paix. C'est pour ça que le Tchad a besoin de ses partenaires étrangers, du soutien en ce qui concerne la paix et la sécurité. La Chine est prête à faire ça par voie bilatérale ou multilatérale."



Le général de corps d'armées Mahamat Abali Salah s'est félicité de la coopération entre le Tchad et la Chine, au cours de cette rencontre à huis-clos.



La Chine est le 7ème plus grand exportateur d'armes au monde, et le deuxième pays après les USA qui consacre une grande part de son budget à la défense.