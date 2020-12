Le Tchad et la France signent un accord pour la suspension de service de la dette

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, ont signé lundi un accord bilatéral portant sur la suspension de service de la dette du Tchad vis-à-vis de l'Agence française de développement.



Le Tchad a bénéficié d'une suspension temporaire du service de la dette entre le 1er mai et le 31 décembre 2020, suite au protocole d’accord du Club de Paris du 9 juin 2020. Cette suspension a été décidée le 15 avril 2020 par le Club de Paris et le G20 suite à la crise sanitaire de Covid-19 et à l’effondrement de l’économie mondiale.



La somme pour le Tchad s'élève à 483.933.32 € au titre des échéances en intérêts pour des prêts récents consentis par l’AFD.