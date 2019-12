Le Tchad et la RCA se penchent sur leur coopération à N'Djamena

Les travaux de la 14ème session de la grande commission mixte de coopération Tchad-RCA se sont ouverts vendredi après-midi à N'Djamena, en présence de la ministre centrafricaine des affaires étrangères, Mme Sylvie Baïpo-Temon.



Le ministre tchadien des affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene et le ministre de la Justice, Djimet Arabi ont également pris part à l'ouverture des travaux.



Des experts tchadiens et centrafricains vont échanger sur plusieurs sujets d'intérêts communs, notamment les questions sécuritaires, humanitaires, économiques, commerciales, culturelles, scientifiques et techniques.



"La tenue de cette session témoigne de la volonté des deux chefs d'Etat à oeuvrer ensemble pour la coexistence pacifique entre les peuples frères, centrafricain et tchadien pour la solidarité des deux pays face aux défis que sont la paix et la sécurité dans la sous-région", a déclaré la ministre centrafricaine des Affaires Etrangères, Mme Sylvie Baïpo-Temon.



"C’est le moment de mobiliser nos efforts pour le renforcement de nos capacités à travers une communauté, notamment la CEEAC, plus solidaire et efficace", a-t-elle ajouté.



Selon le ministre Chérif Mahamat Zene, la tenue de "cette importante rencontre, tant attendue depuis 7 ans, a été différée à maintes reprises, à cause des contingences diverses, indépendantes de la volonté de deux parties".



Quelques heures avant l'ouverture de la rencontre, le chef de l'Etat Idriss Déby a reçu en audience la ministre centrafricaine des affaires étrangères, Mme Sylvie Baïpo-Temon.