Le Tchad et la Serbie renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation

Le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Mamadou Gana Boukar, a reçu en audience ce mercredi, M. Miroljub Jevtic, ambassadeur de Serbie au Tchad, résidant en République Démocratique du Congo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté principalement sur les opportunités de coopération bilatérale dans le secteur de l’éducation.





Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations entre le Tchad et la Serbie. Les deux pays ont exprimé leur volonté commune de développer des partenariats solides dans le domaine de l’éducation afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et de former les futurs cadres du Tchad.





Les axes de la coopération



Les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment :