Le Tchad et la Turquie renforcent leur coopération

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, s'est entretenu ce 27 octobre à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Plusieurs sujets ont été évoqués dont la transition au Tchad, la situation au Soudan et la lutte contre le terrorisme.



Quatre accords de coopération ont été signés, portant notamment sur la suppression de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et spéciaux.



"Nous avons fait le point sur notre collaboration au sein des institutions internationales (...) et un tour d'horizon sur les questions africaines et internationales", a déclaré le président du CMT, Mahamat Idriss Deby.



Le Tchad et la Turquie entretiennent des relations historiques et coopèrent dans le domaine du transport aérien, l'énergie, les infrastructures, la défense, la sécurité, la recherche scientifique, l'éducation, la jeunesse, les médias et la coopération académique.