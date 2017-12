Le Tchad et la Turquie signent 5 accords de coopération

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite d’Etat au Tchad ce mardi 26 Décembre 2017, à la tête d’une importante délégation, dont de nombreux opérateurs économiques. Le Chef de l’Etat turc et sa suite ont été accueillis à l’Aéroport Hassan Djamouss de N’Djamena par le Président Idriss Déby, entouré de l’ensemble des Corps constitués.



Les deux chefs d'Etat ont eu des entretiens en tête en tête, élargis ensuite aux deux délégations. Ces entretiens ont porté sur la coopération bilatérale ainsi que sur les grandes questions régionales et internationales.



Au cours de cette visite, cinq (5) accords ont été signées entre les deux pays : La Convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôt sur les revenus ; l’accord sur la coopération dans le domaine de la Jeunesse et des Sports ; le Protocole de coopération technique et de développement ; l’accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements ; le mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la Communication et des Archives diplomatiques entre les ministères des Affaires Etrangères des deux pays.



"Je voudrais me réjouir des accords qui seront signés tout à l’heure par nos deux parties. Ces accords, de part leur esprit et leur importance, montrent que la Turquie est un pays frère et ami. Je ne doute pas un seul instant de l’apport de ce pays frère au processus d’émergence dans lequel mon pays est engagé", a réagi le président Idriss Déby.



Les deux Chefs d’Etat ont demandé à leur administration respective d’intensifier les échanges en vue de finaliser les accords en études, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la culture, de l’environnement, des mines, de l’énergie et d’explorer d’autres domaines de coopération.



Dans cette perspective, le Tchad a sollicité l’implication de la Turquie dans la recherche et l’exploitation pétrolière et dans deux grands projets : la construction de l’Aéroport de Djermaya et du pont sur le Chari. Les dossiers y relatifs seront soumis à la partie turque.