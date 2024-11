Le Tchad et le Cameroun renforcent leur coopération douanière et logistique

Dans une dynamique de renforcement de la coopération bilatérale, le Directeur Général du Conseil des Chargeurs du Tchad (COC-Tchad), M. Hamid Djoumino, s'est rendu à Douala, accompagné de son équipe, afin de consolider les relations économiques entre les deux pays.





Des échanges fructueux avec les acteurs économiques



La visite a débuté par une rencontre avec les représentants des commissionnaires agréés en douane et opérateurs économiques tchadiens, en présence du Consul du Tchad à Douala. Ces échanges ont permis de recueillir les préoccupations et les doléances des acteurs du transport en provenance du Tchad, soulignant ainsi l'importance accordée par les autorités tchadiennes à l'amélioration des conditions de transit.





Une coopération numérique au cœur des échanges



Par ailleurs, la délégation tchadienne a travaillé en étroite collaboration avec la Direction de l’Informatique des Douanes Camerounaises en vue de l’interfaçage des plateformes numériques. Cette initiative vise à optimiser le suivi des marchandises en transit, à réduire les délais de dédouanement et à renforcer la transparence dans les échanges commerciaux.





Un plan d'action concret pour fluidifier les échanges



La réunion quadripartite réunissant les représentants du Port Autonome de Douala (PAD), de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines du Cameroun (CCIC), de l’Union des Transitaires du Cameroun (UCAM) et du COC-Tchad a été l'occasion de présenter et de discuter de 15 doléances prioritaires. Les participants ont ainsi réaffirmé leur engagement commun à œuvrer pour dynamiser le trafic entre les deux pays et à assainir le secteur du transport.





Les bénéfices de cette coopération



Cette coopération renforcée entre le Tchad et le Cameroun présente de nombreux avantages, notamment :



La facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays, favorisant ainsi le développement économique de la région.

L'amélioration de la compétitivité des entreprises tchadiennes et camerounaises.

La création d'emplois dans les secteurs du transport et de la logistique.

Le renforcement de la coopération régionale dans le cadre de la CEMAC.





La visite de la délégation tchadienne à Douala marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Les actions entreprises dans le cadre de cette coopération témoignent de la volonté commune de trouver des solutions concrètes pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer la compétitivité des entreprises.