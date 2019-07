Le Tchad et le Maroc renforcent leur coopération touristique

Cette visite de l’ONPTA s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la région Drâa-Tafilalet et la province de l’Ennedi Est.



Elle vise à promouvoir les atouts de chaque région, à valoriser un tourisme responsable et durable (préservation du patrimoine naturel et cultuel des territoires), à apporter un accompagnement personnalisé et durable des acteurs économiques, et à mettre en avant le Festival international des cultures sahariennes (FISCA).



Cette visite du travail permet de mettre en œuvre des projets structurés dans les domaines de l’agro-écologie dans les oasis, de l’élevage, des énergies renouvelables, de la santé et de l’environnement.