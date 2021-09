En bref. En marge de l'assemblée générale des Nations Unies à New York, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zene, a signé le le 24 septembre 2021 un protocole d’accord sur l’établissement des relations diplomatiques entre le Tchad et le Nicaragua, avec Denis Ronaldo Moncada, Ministre des Affaires étrangères nicaraguayen.



Le Nicaragua est un pays d'Amérique centrale de six millions d'habitants.