Le Tchad et le Soudan vont amplifier leur coopération dans tous les domaines

Le Président de la République Idriss Déby a accordé ce midi, une audience à une très forte délégation soudanaise conduite par le vice-président, Dr Ousman Mohamed Youssef Kibir. Il est porteur d’un message du président Oumar Hassan El Béchir à son homologue tchadien.



C’est une forte délégation de 25 membres composés des membres du gouvernement des opérateurs économiques et ceux en charge de la sécurité qui a franchi ce mercredi 30 janvier les marches du palais présidentiel. Nommé à ce poste en septembre 2018, Dr Ousman Mohamed Youssef Kibir a réservé sa première sortie officielle au Tchad.



Dr Ousman Mohamed Youssef Kibir a transmis un message confidentiel d'Oumar Hassan El Béchir à son homologue tchadien. "Même si le contenu du pli n’est pas rendu public, l’on est tenté de dire qu’il a trait au renforcement des relations de coopération entre N’Djaména et Khartoum", indique la Présidence.



La coopération entre les deux pays a longuement été évoquée au cours de l'entretien ; Le Tchad et le Soudan ont signé 70 accords de coopération dans divers domaines de 1966 à 2018. Les accords ayant fait l’objet d’exécution ne dépassent pas une dizaine.



Au cours de cette audience, qui a vu la présence de 5 membres du gouvernement côté tchadien, le Chef de l’Etat Idriss Déby et le vice-président soudanais, Dr Ousman Mohamed Youssef Kibir ont convenu d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale en exhumant les accords en veilleuse pour leur traduction dans les faits.



Une commission interministérielle est mise sur pied avant la fin de l’entrevue entre le Président de la République Idriss Déby et le vice-président soudanais Dr Ousman Mohamed Youssef Kibir. La commission interministérielle s’est mise aussitôt au travail dans la salle du conseil des ministres du palais présidentiel. Le chef de l’Etat et son hôte sont allés s’enquérir de l’état d’avancement des travaux avant de raccompagner son hôte au perron.



Le ministre soudanais des Affaires étrangères a vanté l’agissante coopération tchado-soudanaise, qui, dit-il, est bénéfique aux deux peuples frères. Des relations séculaires dont le contenu englobe tous les secteurs et qui sera désormais palpable au sortir de la rencontre interministérielle de ce 30 janvier 2019, à N’Djamena.