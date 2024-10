Le Tchad et les Nations Unies renforcent leur partenariat pour la paix

Le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce jour une délégation de haut niveau du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, conduite par Elizabeth Spehar, Sous-Secrétaire Générale de l'ONU.



Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés en matière de consolidation de la paix au Tchad et de définir de nouvelles perspectives de coopération. Les échanges ont porté sur les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté, notamment les menaces terroristes, les conflits intercommunautaires et les conséquences de la crise climatique.



Le Président Déby Itno a souligné les efforts déployés par son gouvernement pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement au Tchad. Il a rappelé les initiatives prises pour renforcer l'État de droit, promouvoir le dialogue interreligieux et intercommunautaire, et soutenir les communautés affectées par les crises.



Pour sa part, Elizabeth Spehar a félicité le Tchad pour les progrès accomplis et a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à accompagner le pays dans ses efforts de consolidation de la paix. Elle a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux pour faire face aux défis complexes auxquels le Tchad est confronté.



Les discussions ont également porté sur les actions concrètes à mettre en œuvre pour consolider la paix au Tchad et dans la sous-région. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines.



Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le Tchad et les Nations Unies. Elle témoigne de la volonté commune de travailler ensemble pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère pour le peuple tchadien.