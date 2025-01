Le Tchad évalué par la Banque mondiale sur sa gestion des risques environnementaux et sociaux

Le Tchad est actuellement au cœur d'une mission d'évaluation menée par la Banque mondiale. L'objectif est d'analyser le système national de gestion des risques environnementaux et sociaux, mis en place pour garantir que les projets de développement aient un impact positif sur l'environnement et les populations.





C'est le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Assileck Halata, qui a reçu l'équipe d'évaluation de la Banque mondiale, dirigée par Mme Paivi Koskinen-Lewis et M. Medou Lo. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des avancées réalisées et des défis à relever en matière de gestion des risques environnementaux et sociaux.





Pourquoi cette évaluation ?





Cette évaluation s'inscrit dans une démarche globale de la Banque mondiale visant à renforcer les capacités des pays bénéficiaires à mettre en œuvre des projets de développement de manière durable. En évaluant les systèmes nationaux de gestion des risques environnementaux et sociaux, la Banque mondiale souhaite s'assurer que les projets qu'elle finance ont un impact positif sur les populations et l'environnement.