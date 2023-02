Le Tchad institue la SENAFET pour célébrer la contribution des femmes au développement

Le président de transition de la République du Tchad a institué la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) en préambule à la Journée Internationale de la Femme. Ce décret n°0302, a été signé le 20 février 2023. Cette semaine, qui se tiendra chaque année du 1er au 7 mars, sera l'occasion de célébrer les contributions des femmes au développement du pays.



La Semaine Nationale de la Femme Tchadienne a pour objectif de créer une période de réflexion et d'analyse de la contribution des femmes au développement. Cette période sera l'occasion de mener différentes activités telles que le plaidoyer pour l'adoption et l'application des textes et politiques en faveur des femmes, la communication pour le changement social et comportemental, le renforcement des capacités des femmes et tout autre programme inhérent à l'atteinte de l'objectif de la SENAFET.



Les activités de la SENAFET seront planifiées, exécutées, suivies et évaluées par un comité national d'organisation. Ce comité sera mis en place par arrêté du ministre en charge du Genre. La SENAFET sera célébrée de manière tournante dans les vingt-trois provinces du pays. Un comité provincial d'organisation sera mis en place sous la présidence du gouverneur, tandis que la délégation provinciale du Genre et de la Solidarité Nationale en assurera le secrétariat.



Les ressources de la SENAFET proviendront de subventions de l'Etat, de dons et de fonds provenant de différentes sources.



Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures, notamment le décret N°186/PR/MASF/2002 du 16 avril 2002. Il prendra effet dès la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.



La Ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longoh, est à l'initiative de cette proposition qui a été adoptée par le Président de la République. Ce décret est un symbole fort pour la reconnaissance des contributions des femmes tchadiennes et marque une étape importante vers une plus grande égalité de genre dans le pays.