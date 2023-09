Le Tchad intensifie ses efforts contre le paludisme avec une campagne de démoustication du PNLP

Les opérations de démoustication visent à éliminer les moustiques et les larves responsables du paludisme, comme l'a expliqué le Secrétaire général du ministère de la Santé Publique et de la Prévention, Guidaoussou Dabsou, qui a donné le coup d'envoi de cette campagne.



Le coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, a souligné que l'objectif de cette campagne est de réduire la population de moustiques adultes dans les zones à risque, éliminant ainsi les moustiques déjà infectés ou susceptibles de le devenir. Il a expliqué que ce sont ces moustiques qui, une fois infectés après avoir piqué une personne malade, peuvent transmettre le virus de la dengue lors de leurs piqûres.



Le paludisme est un fléau majeur, représentant à lui seul 42 % des motifs de consultation et 39 % des motifs d'hospitalisation, et demeure la première cause de mortalité. Dabsou Guidaoussou, Secrétaire général du ministère de la Santé, a souligné qu'il est impératif d'associer d'autres méthodes de lutte contre les piqûres de moustiques, vecteurs du paludisme, afin de protéger la population de N’Djamena et de ses environs.