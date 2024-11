Le Tchad investit dans le sport de base : Le ministre DJERMAH AUMI visite des sites clés

Les sites visités par le ministre présentent un potentiel considérable pour le développement du sport et des loisirs. Parmi eux, on retrouve :



Le stade de Paris Congo: Ce site historique pourrait être réaménagé pour offrir de nouvelles activités sportives et de loisirs aux jeunes du quartier.

L'espace en face de la résidence de M. Saleh Kebzabo: Situé dans un quartier densément peuplé, cet espace pourrait accueillir un complexe sportif de proximité.

Les berges du fleuve Chari: Ces espaces naturels pourraient être aménagés en pistes de marche et en zones de loisirs, offrant ainsi aux N'Djaménois un cadre de vie plus agréable et propice à la pratique d'activités physiques.

Les stades de Koulamalah, d'Abena, de Diguel et l'académie de Farcha: Ces infrastructures existantes seront rénovées pour offrir des équipements sportifs de qualité aux jeunes et aux sportifs de haut niveau.

Les objectifs de ces projets



Ces projets ambitieux visent plusieurs objectifs :



Développer le sport de base: En construisant des infrastructures sportives de proximité, le gouvernement souhaite encourager la pratique sportive dès le plus jeune âge.

Promouvoir la santé et le bien-être: Les activités physiques régulières contribuent à améliorer la santé et le bien-être des populations.

Lutter contre la sédentarité: En offrant des alternatives aux loisirs sédentaires, ces projets visent à lutter contre la sédentarité, notamment chez les jeunes.

En offrant des alternatives aux loisirs sédentaires, ces projets visent à lutter contre la sédentarité, notamment chez les jeunes. Créer des espaces de vie sociale: Les infrastructures sportives sont des lieux de rencontre et d'échange qui favorisent le lien social.

Un partenariat public-privé



Le partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et TaiShan est essentiel pour la réalisation de ces projets. Cette collaboration permettra de mobiliser les ressources nécessaires et d'assurer la réussite de ces initiatives.







La visite du ministre de la Jeunesse et des Sports sur ces différents sites marque une étape importante dans le développement du sport au Tchad. Ces projets ambitieux témoignent de la volonté du gouvernement de promouvoir le sport pour tous et de doter le pays d'infrastructures sportives modernes et adaptées aux besoins de la population.