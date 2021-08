Le Tchad lance le registre national des cancers pour renforcer la prévention et le dépistage

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a lancé officiellement le 27 août à N'Djamena, le registre national des cancers du Tchad. Il permettra à moyen terme de mieux évaluer la qualité des soins de santé administrés aux patients cancéreux, et de renforcer les campagnes de prévention et de dépistage du cancer.



Selon Dr. Fatima Haggar, ce registre est un outil essentiel qui va permettre au Tchad de connaitre les incidences et leurs variations au cours du temps, d’identifier les besoins pour la planification sanitaire, d’aider à la recherche de la cause et a l’évaluation des mesures de dépistage et d’autres mesures de prévention.



En 2019, environ 300 cas de cancer ont été diagnostiqués à N’Djamena selon les données du programme de lutte contre le cancer du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Ces données parviennent du Centre hospitalier universitaire de N'Djamena.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismaël Barh Bachar, a expliqué qu’en octobre 2020, le ministère a signé un arrêté de création et de mise en place du premier registre des cancers au Tchad, à la suite d'une recommandation adressée lors d'un symposium international.