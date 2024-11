Le Tchad lance une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite

Le 21 novembre 2024, le ministère de la Santé Publique a donné le coup d'envoi ce jeudi d'une nouvelle campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A. Cette initiative, qui se déroulera jusqu'au 25 novembre, vise à protéger les enfants tchadiens de moins de cinq ans contre cette maladie paralysante.





Un engagement fort pour la santé des enfants



Le choix du centre de santé de Diguel-Est pour le lancement de cette campagne n'est pas anodin. Il témoigne de la volonté du gouvernement de toucher les populations les plus vulnérables. Le maire adjoint du 8e arrondissement, Hassan Issa Issakha, s'est réjoui de cette initiative et a appelé les parents à se mobiliser pour faire vacciner leurs enfants.





La vitamine A, un atout pour la santé



La supplémentation en vitamine A, couplée à la vaccination contre la poliomyélite, est une stratégie éprouvée pour améliorer la santé et la survie des enfants. Elle permet de renforcer leur système immunitaire et de réduire la mortalité liée à des maladies infectieuses. Le responsable de l'organisation Nutrition Internationale a souligné l'importance de cette supplémentation et a félicité le Tchad pour la régularité de ses campagnes.





Un partenariat solide pour la santé



La représentante de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Tchad a salué l'engagement du gouvernement tchadien dans la lutte contre la poliomyélite. Elle a rappelé que cette maladie, bien que rare, peut avoir des conséquences dévastatrices pour les enfants. L'OMS, aux côtés d'autres partenaires, continuera à soutenir le Tchad dans ses efforts pour éradiquer la poliomyélite.





Les enjeux de la campagne



Le ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné l'importance de cette campagne, qui s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour améliorer la santé des Tchadiens. Il a rappelé que la poliomyélite touche principalement les enfants de moins de cinq ans et qu'elle peut être facilement évitée grâce à la vaccination.





Un appel à la mobilisation



Le ministre a lancé un appel à tous les acteurs de la santé, aux parents et aux communautés pour qu'ils se mobilisent en faveur de cette campagne. Il a insisté sur l'importance de vacciner tous les enfants de moins de cinq ans, sans exception.







Cette nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite est une étape importante dans la lutte contre cette maladie au Tchad. Grâce à l'engagement du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, et de la population, le Tchad pourra un jour éradiquer la poliomyélite et offrir un avenir meilleur à ses enfants.