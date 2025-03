AFRIQUE

Le Tchad met en garde le Soudan contre une déclaration de guerre et se réserve le droit légitime de riposter

Alwihda Info | Par Alwihda - 24 Mars 2025

Le Ministère des Affaires Étrangères et des Tchadiens de l'Étranger a pris acte avec une profonde gravité et une totale sérénité des déclarations de Yasser Al-Atta, Commandant en chef adjoint des forces armées soudanaises, lequel a émis des menaces explicites à l'égard de la sécurité et de l'intégrité territoriale de notre pays.