Le Tchad met l’accent sur le leadership communautaire dans la lutte contre le SIDA

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA 2023, le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention, Dabsou Guidaioussou, représentant le ministre de la santé, a prononcé une déclaration soulignant l'importance du thème de cette année : « Confions le leadership aux communautés ».



M. Guidaioussou a rappelé que le gouvernement du Tchad, en collaboration avec le Conseil National de Lutte contre le Sida, la société civile, et les agences des Nations Unies, concentre ses efforts sur la lutte contre le VIH, les coïnfections et comorbidités associées. Le thème choisi cette année met l'accent sur le rôle crucial des communautés dans la création d'un système de santé robuste et résilient, essentiel pour faire face aux épidémies et pandémies.



La journée ne se limite pas à célébrer les réalisations communautaires, mais appelle également à l'action pour renforcer et soutenir le rôle de leadership des communautés dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes de lutte contre le VIH. Pour cela, il est nécessaire d'éliminer les obstacles au leadership communautaire et de créer un environnement propice à leur participation active.



Le gouvernement du Tchad, avec le soutien de ses partenaires, s'efforce d'atteindre les objectifs 95-95-95 et d'éliminer le VIH d'ici 2030. Cela inclut la mobilisation des ressources nécessaires et l'adoption de stratégies innovantes centrées sur la communauté.



Depuis la gratuité des ARV et des soins pour les personnes infectées par le VIH en 2007, des progrès significatifs ont été enregistrés. La prévalence nationale du VIH a chuté de 3,3% à 1,0% en 2022, avec une réduction de 45% des nouvelles infections et de 61% des décès depuis 2010. La stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH (PVV) ont également diminué de 42% entre 2013 et 2022. Le nombre de PVV sous traitement antirétroviral est passé de 5 000 en 2007 à 63 845 en 2023, et l'introduction de schémas thérapeutiques basés sur le Dolutégravir a amélioré l'efficacité du traitement.



Les célébrations de cette année se dérouleront dans une province pour souligner la décentralisation de la réponse au VIH et affirmer le leadership communautaire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.