Le Tchad mise sur le sport à l'école : le Ministre de la Jeunesse et des Sports lance un appel à la mobilisation

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé, ce vendredi 25 octobre 2024, une réunion cruciale avec les Délégués Provinciaux. L'objectif était de fixer les orientations stratégiques pour l'année à venir, avec un accent particulier sur la mise en œuvre du décret 1589 portant sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires.



Le ministre Abakar Djermah Aumi a souligné l'importance de ce décret, qui marque une volonté politique de promouvoir l'éducation physique et sportive dans le système éducatif tchadien. "Le sport, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'avenir de notre jeunesse", a-t-il déclaré.



Le plus grand défi à relever est de doter tous les établissements scolaires d'enseignants qualifiés en éducation physique. Le ministre a ainsi appelé les Délégués Provinciaux à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif ambitieux.



Face aux enjeux de cette réforme, le ministre a exhorté les Délégués Provinciaux à faire preuve d'intégrité et d'équité dans l'exercice de leurs fonctions. Il a également annoncé un prochain redéploiement des agents de la jeunesse et des sports afin d'optimiser les ressources humaines et d'assurer une meilleure couverture territoriale.



Cette réunion marque une étape importante dans la promotion du sport au Tchad. Le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, démontre sa volonté de faire du sport un levier de développement pour la jeunesse.