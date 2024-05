Le Tchad organise une campagne de vaccination contre la poliomyélite, la vitamine A et l'Albendazole du 17 au 19 mai 2024

Cette journée a été l'occasion pour les médias de tous horizons de se familiariser avec la campagne et de s'engager à contribuer à son succès. Les journalistes ont pu poser des questions aux responsables de la santé et ont demandé une intensification de la sensibilisation pour inciter les familles à faire vacciner leurs enfants.



La rencontre a également été l'occasion de discuter du rôle crucial des journalistes dans la réussite de cette campagne et de l'importance de l'implication de la communauté dans les efforts visant à améliorer la santé des enfants.



Le ministère de la santé publique et de la prévention appelle tous les Tchadiens à soutenir cette campagne de vaccination vitale afin de protéger les enfants de la poliomyélite et d'améliorer leur santé globale.