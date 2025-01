Le Tchad ouvre ses portes aux investisseurs pour développer ses infrastructures

Le Tchad s'engage dans une ambitieuse politique de développement de ses infrastructures. Le ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, a donné le coup d'envoi des préparatifs du Forum International sur les Infrastructures du Tchad, qui se tiendra du 18 au 20 février 2025.





Un événement majeur pour le Tchad





Ce forum, placé sous le thème "Infrastructures durables et connectées pour un avenir prospère au Tchad et en Afrique centrale", a pour objectif de :



Faire un état des lieux des infrastructures tchadiennes : Identifier les besoins et les défis à relever.

Identifier les besoins et les défis à relever. Attirer les investissements : Présenter aux investisseurs les opportunités offertes par le Tchad.

Présenter aux investisseurs les opportunités offertes par le Tchad. Élaborer une feuille de route pour les prochaines années : Définir les priorités en matière d'infrastructures et les modalités de leur financement.



Une vision intégrée du développement





Le ministre Aziz Mahamat Saleh a souligné l'importance d'une approche intégrée, impliquant tous les secteurs concernés, notamment les transports, l'énergie et les finances. L'objectif est de construire des infrastructures durables et adaptées aux besoins du pays.





Une participation internationale attendue