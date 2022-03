Le Tchad perd une personne ressource de l’aviation civile

Natif d'Oum Hadjer, marié et père de 09 enfants, feu Abdelkrim Khazali Saleh est un haut cadre de l’aviation civile tchadien.



Diplômé en ingénierie d’aviation civile de l’université de l’Etat de Kiev en Ukraine en 1969, Abdelkrim Khazali Saleh a suivi plusieurs formations dans le domaine de l’aviation civile, notamment, dans la conception et exploitation technique des aéronefs en 1975, une formation de qualification des avions TU-134A-TU-154, maintenance et suivi régulier des avions et tant autres.



Feu Abdelkrim a occupé plusieurs charges de responsabilité à l’international, notamment, cadre supérieur IMATI/IFGA, Montréal (Canada) dans la procédure d’exploitation des avions.



Au Tchad, il était l’ex-Directeur des transports aériens, ex Directeur Technique et d'exploitation à la Compagnie Air Tchad, ex Directeur de l'aviation civile, ex chef de Département de transport aérien et ex membre du conseil d'administration de l'ASECNA et d'Air Afrique.



Le Tchad perd aujourd’hui un fils mais un aussi un cadre serviteur. Abdelkrim Khazali Saleh est décédé le samedi 12 mars 2022 en Tunisie d’une courte maladie. Le corps sera rapatrié et inhumé le mercredi 16 mars 2022 à N'Djaména.



