Le Tchad plaide pour une solution consensuelle des subventions à l'exportation du Coton

Lors de la rencontre du Genève, « le Tchad, assurant la présidence du groupe C4 sur le coton (Burkina Faso, Bénin, Mali et Tchad) a mis en évidence l'importance de la filière coton en Afrique qui demeure une culture stratégique contribuant largement à l’économie nationale et qui constitue un levier indiscutable dans la lutte contre la pauvreté », a indiqué dans un communiqué du 25 octobre, la Mission permanente du Tchad en Suisse.



« C’est dans cette optique que le Tchad a fortement invité les membres de l'OMC de trouver par la voie de la négociation une solution consensuelle, juste et durable à l’épineuse question des subventions à l'exportation et du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges sur le marché international du Coton », a souligné l’ambassade du Tchad en Suisse.



Cette chancellerie tchadienne a rappelé qu’au cours de la réunion de hauts fonctionnaires, « le Conseil général de l'OMC a franchi une étape majeure dans le cadre des efforts déployés au niveau mondial pour aider les pays les moins avancés (PMA) en voie de reclassement, en adoptant une décision sur la prolongation des mesures d'appui aux pays ayant entamé le processus de sortie de la catégorie des PMA. Il s'agit d'une contribution importante à la mise en œuvre du programme d'action de Doha pour les PMA pour la période 2022-2031. En tant que membres les plus vulnérables de la Communauté internationale, les PMA bénéficient d'un traitement spécial à l'OMC, notamment d'un meilleur accès aux marchés et d'une plus grande souplesse dans l'adoption des règles commerciales multilatérales ».



Les pays les moins avancés (PMA) sont les pays répertoriés par les Nations Unies qui présentent les indicateurs de développement socio-économique les plus bas à travers une gamme d'indices. Tous les PMA ont un revenu national brut par habitant (RNB) inférieur à 1.018 dollars ; comparez cela à près de 71.000 dollars aux États-Unis, 44.000 dollars en France, 9.900 dollars en Turquie et 6.530 dollars en Afrique du Sud, selon les données de la Banque mondiale.



Ces pays ont également de faibles scores sur les indicateurs de nutrition, de santé, de scolarisation et d'alphabétisation et des scores élevés pour la vulnérabilité économique et environnementale, qui mesure des facteurs tels que l'éloignement, la dépendance à l'agriculture et l'exposition aux catastrophes naturelles.



Il existe actuellement 46 PMA, dont la grande majorité se trouve en Afrique. La liste est révisée tous les trois ans par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Six pays sont sortis du statut de PMA entre 1994 et 2020.